Ronde des chiens noirs, 30e Trophée Job Morvan Moustoir-Ac, mercredi 1 mai 2024.

3ème épreuve du Trophée. A 15h course principale pour seniors open 1-2-3, 14 tours de 6,7km. Course d’attente à 13h pour 8 tours de circuit pour coureurs acess 1-2-3-4. Entrée 3€ avec le programme. Casse-crôute et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

Départ à Villeneuve

Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne

