Vacances à la ferme au Domaine des Chimères Kergustiou Le Saint, lundi 29 avril 2024.

Vacances à la ferme au Domaine des Chimères Kergustiou Le Saint Morbihan

Le Domaine des Chimères ouvre ses portes aux enfants pendant les vacances !

Venez découvrir la vie de notre ferme, le mode de vie des chevaux, des vaches et la nature environnante. Nous alternerons les activités de la ferme avec des activités natures pour découvrir la faune et la flore à travers des jeux, des activités de plein air, des activités artistiques. Il y en a pour toutes les envies et tous les âges à partir de 4 ans.

Garderie paysanne (DPMN), balade à poney accompagnée des parents tous les jours à 16h30, séances d’équitation, d’équimotricité tous les mercredis de 10h à 12h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 10:00:00

fin : 2024-05-03 18:00:00

Kergustiou Domaine des Chimères

Le Saint 56110 Morbihan Bretagne contact@domaine-des-chimeres.com

L’événement Vacances à la ferme au Domaine des Chimères Le Saint a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan