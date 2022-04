TOURNOI OPEN PLUS ACCESS SUPERLEAGUE MASCULIN & FÉMININ Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00 Parc de Londres 7 rue du 8 mai

Verdun Meuse Le Comité Meuse en partenariat avec le BCV Verdun et l’ASC Charny, lancent leurs Opens Plus Access Superleague masculin et féminin les 28 et 29 Mai à Verdun au Parc de Londres.

Le tournoi Superleague est qualificatif pour l’Open Plus 3×3 de Gérardmer qui se déroulera le 2 Juillet prochain !

DJ et animations seront au rendez-vous tout au long du week-end ! Buvette et food-truck sur place. +33 6 72 61 38 62 http://club.quomodo.com/basket55 © FFBB

