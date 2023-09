TRAIL DES DUCS ET COMPÉTITION DE MARCHE NORDIQUE LA DUCHESSE Chemin de Popey Bar-le-Duc, 28 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

TRAIL DES DUCS : compétition trail chronométrée, 9ème édition.

Les nouveaux parcours de 9 kms,18 kms et 28 kms se font essentiellement en sous bois. Le dénivelé cumulé est en augmentation par rapport aux années précédentes pour le grand plaisir de nos compétiteurs…

Compétition de marche nordique chronométrée – Parcours pédestres de 5 kms, 12 kms et 21 kms.

LA DUCHESSE, compétition de marche nordique, en parallèle au trail, 3ème édition.

Les deux marches nordiques chronométrées de 12 kms et 21 kms se feront essentiellement en sous bois. Elles demanderont technique et endurance à nos compétiteurs pour absorber le profil de la course.

Pour le plus grand plaisir de tous, un circuit familial de 5km viendra compléter les randonnées de 12 kms et 21 kms proposées en parallèle de cette épreuve.

Informations à suivre sur notre site web et la page de l’évènement. Tarifs variables en fonction des distances.. Tout public

Dimanche 2024-04-28 08:30:00 fin : 2024-04-28 . .

Chemin de Popey Lycée Agricole

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



TRAIL DES DUCS: timed trail competition, 9th edition.

The new 9 kms, 18 kms and 28 kms courses are mainly in the woods. The cumulative altitude difference is higher than in previous years, much to the delight of our competitors…

Timed Nordic walking competition – 5 kms, 12 kms and 21 kms walking courses.

LA DUCHESSE, Nordic walking competition, parallel to the trail, 3rd edition.

The two timed Nordic walks of 12 kms and 21 kms will take place mainly in undergrowth. They will require technique and endurance from our competitors to absorb the race profile.

For everyone’s enjoyment, a 5km family circuit will complete the 12km and 21km hikes proposed in parallel with this event.

Information to follow on our website and the event page. Prices vary according to distance.

TRAIL DES DUCS: competición cronometrada de trail, 9ª edición.

Los nuevos recorridos de 9 kms, 18 kms y 28 kms se desarrollan principalmente en la maleza. El desnivel acumulado es mayor que en años anteriores, para alegría de nuestros competidores…

Competición cronometrada de marcha nórdica: recorridos de 5 km, 12 km y 21 km.

LA DUCHESSE, competición de marcha nórdica paralela al trail, 3ª edición.

Las dos marchas nórdicas cronometradas de 12 kms y 21 kms se desarrollarán principalmente por sotobosque. Exigirán a nuestros competidores técnica y resistencia para absorber el perfil de la carrera.

Para el disfrute de todos, se añadirá un sendero familiar de 5 km a las marchas de 12 y 21 km que se ofrecen junto a este evento.

Más información en nuestro sitio web y en la página del evento. Los precios varían según la distancia.

TRAIL DES DUCS: Trail-Wettbewerb mit Zeitmessung, 9.

Die neuen Strecken von 9 kms, 18 kms und 28 kms führen hauptsächlich durch den Wald. Der kumulierte Höhenunterschied ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, sehr zur Freude unserer Wettkämpfer…

Nordic Walking-Wettbewerb mit Zeitmessung – Wanderstrecken von 5 kms, 12 kms und 21 kms.

LA DUCHESSE, Nordic Walking-Wettbewerb, parallel zum Trail, 3.

Die beiden Nordic Walking-Touren mit Zeitmessung über 12 km und 21 km führen hauptsächlich durch den Wald. Sie verlangen von unseren Teilnehmern Technik und Ausdauer, um das Profil des Laufs zu bewältigen.

Zur Freude aller wird eine 5 km lange Familienstrecke die 12 km und 21 km langen Wanderungen ergänzen, die parallel zu diesem Wettkampf angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und der Veranstaltungsseite. Die Preise variieren je nach Distanz.

Mise à jour le 2023-09-16