FESTIVAL DU JEU – FAUX J’TONS ET DÉS TRUQUÉS Contrisson, 27 avril 2024, Contrisson.

Contrisson,Meuse

Retrouvez toute l’équipe des Déglingués du Jeu pour la seconde édition du Festival du Jeu Faux j’tons et Dés truqués. Un événement accessible aux débutants comme aux joueurs les plus expérimentés.

Un programme riche :

– Plus de 30 jeux à découvrir dans les espaces jeunesse, famille et initiés.

– Initiation au jeu de rôle

– Jeux en bois

– Protozone : venez tester des jeux en cours de développement avec leurs créateurs.

– Tombolas

– Buvette et Restauration

– et pleins d’autres surprises

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2024-04-27 10:00:00 fin : 2024-04-27 23:59:00. 0 EUR.

Contrisson 55800 Meuse Grand Est



Join the Déglingués du Jeu team for the second edition of the Festival du Jeu Faux j?tons et Dés truqués. An event for beginners and experienced gamers alike.

A rich program:

– Over 30 games to discover in the youth, family and insider areas.

– Introduction to role-playing

– Wooden games

– Protozone: test games in development with their creators.

– Tombolas

– Refreshments and Catering

– and many other surprises

Free admission.

Únase al equipo de Déglingués du Jeu en la segunda edición del Festival du Jeu Faux j?tons et Dés truqués. Un evento tanto para principiantes como para jugadores experimentados.

Un programa rico:

– Más de 30 juegos para descubrir en las áreas juvenil, familiar e iniciados.

– Iniciación a los juegos de rol

– Juegos de madera

– Protozone: venga a probar juegos en desarrollo con sus creadores.

– Sorteo

– Refrescos y comida

– y muchas otras sorpresas

La entrada es gratuita.

Treffen Sie das gesamte Team von Les Déglingués du Jeu bei der zweiten Ausgabe des Spielefestivals Faux j?tons et Dés truqués (Falsche J?tons und manipulierte Würfel). Eine Veranstaltung, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler zugänglich ist.

Ein reichhaltiges Programm :

– Mehr als 30 Spiele können in den Bereichen für Jugendliche, Familien und Insider entdeckt werden.

– Einführung in das Rollenspiel

– Spiele aus Holz

– Protozone: Testen Sie Spiele, die sich noch in der Entwicklung befinden, mit ihren Schöpfern.

– Tombolas

– Getränke und Verpflegung

– und viele weitere Überraschungen

Eintritt frei.

