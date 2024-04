SPECTACLE L’AFFAIRE EST GRAVE Rue du Breuil Commercy, dimanche 28 avril 2024.

Dimanche

Dimanche 28 avril, un drôle d’objet va se poser dans le jardin du Prieuré de Breuil, le Castel ! Il s’agit d’un théâtre mobile installé comme par magie par le Cirque Gones, une petite salle de spectacle intimiste qui accueillera le public pour deux représentations de leur nouvelle création, L’affaire est grave.

L’Affaire est grave est un spectacle tout public à partir de 6 ans qui mêle le cirque, le théâtre de marionnettes et la magie, et offrira l’occasion parfaite d’un moment de divertissement en famille.

À la façon d’une bande dessinée dont il est d’ailleurs l’adaptation, Politique étrangère de Lewis Trondheim et Jochen Gerner -, le spectacle avance au fil de courtes séquences dans lesquelles les personnages vivent des situations loufoques. L’histoire est simple un étranger amnésique arrive dans un petit royaume perdu dans les nuages et va bouleverser sans le vouloir ce petit monde fermé sur lui-même. Le récit est drôle, s’adresse à tous et offre l’occasion aux artistes pluridisciplinaires du Cirque Gones de donner toute la mesure de leurs talents.

Quand ?Dimanche 28 avril, à 15 h et 18 h 30

Qui ?Tout public à partir de 6 ans

Où ?Jardin du Prieuré de Breuil

Tarifs ? 12 € | Commercy Culture 10 € | jeunes et solidaire 5 € | Pass’ à Com 2 €

Durée ?50 min

Billetterie en ligne sur le site internet HelloAsso

Informations au 03 29 91 23 88 ou sur www.omacommercy.frTout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Rue du Breuil Jardin du Prieuré du Breuil

Commercy 55200 Meuse Grand Est omareservation@gmail.com

