SPECTACLE DE CATCH Stenay, samedi 27 avril 2024.

1ère édition du retour du Gala de Catch de Stenay après l’engouement rencontré il y a une quinzaine d’année, le Catch revient cette année.

C’est ainsi que, un show haut en couleurs, en suspense et en intensité sportive, attend les spectateurs qui se rassemblent très nombreux pour ce Spectacle unique en France. Venus des quatre coins du pays, ils admirent, applaudissent, huent, souffrent et vivent avec nos athlètes leurs douleurs comme leurs moments de gloire ! Lorsque leur favori souffre, c’est tout le public qui souffre… mais lorsqu’il réussit à renverser la tendance, c’est tout le public qui se lève pour lui donner la force d’aller toujours plus haut et toujours plus fort !

Les stars du Catch vont s’y confronter comme David Michel, le loup solitaire favori des foules, Scott Rider, l’étrangleur franco-écossais, Bella Athéna la déesse des rings… des références en France ! Face à eux, ils auront fort à faire, puisque des géants du Catch de la scène internationale viennent pour les défier El Bandito (MEXIQUE), Drago (CANADA) ou Maximus (SUISSE Romande) … des champions dans leur pays.

Un véritable sport mélangeant vitesse, force, agilité et virtuosité. Nos catcheurs vous invitent à rentrer dans des univers surprenants et inattendus qui peuvent aller de l’univers des dieux grecs à l’Ecosse en passant par des univers sombres, mystiques et surprenants…

Des entractes seront proposés tout au long de la soirée afin de permettre au public de se rafraîchir et de se restaurer à la buvette/restauration mise en place. Au cours de ces entractes, différents catcheurs/ses seront présents en dédicaces. Ainsi, la boutique officielle de la LNC sera ouverte au public et propose cette année toute une variété de gamme de produits LNC.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:30:00

fin : 2024-04-27

3 chemins des loisirs

Stenay 55700 Meuse Grand Est

