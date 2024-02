CONCOURS RÉGIONAL DE SAUT D’OBSTACLES L’Isle-en-Rigault, samedi 27 avril 2024.

CONCOURS RÉGIONAL DE SAUT D’OBSTACLES L’Isle-en-Rigault Meuse

Samedi

Découvrez le plus concours de saut d’obstacles de tout le département ! 300 cavaliers attendus sur deux jours et des épreuves jusque 1m30.

Profitez du magnifique cadre des Écuries de Jeand’Heurs, dans un écrin de verdure au bord de la Saulx, anciennes écuries du château de Jeand’Heurs.

Un pôle enfant vous attend avec des balades à poneys. Buvette et restauration. Sellerie. Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:30:00

L’Isle-en-Rigault 55000 Meuse Grand Est

