Tournoi et défi aux jeux-vidéo Rouffach, mardi 5 mars 2024.

Venez chantez et dansez avec Just Dance et Let’s Sing . Avec des playlists variées pour petits et grands, dansez comme M. Pokora et chantez comme Jennifer, autours de la PS4 et la Nintendo Switch, à vos pas de danse et vos voix !

A partir de 7 ans, sur inscription 0 EUR.

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05 16:00:00

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr

