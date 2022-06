TOURNOI DE SIXTE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Meuse 40 EUR Tournoi de sixte organisé par le FC Saint-Mihiel. Accueil et inscription à partir de 9h. Des lots sont en jeu. Le jeu dit de sixte est une variante du football jouée avec six joueurs par équipe sur la moitié d’un terrain de football avec un temps de jeu réduit à 10 minutes. Restauratio et buvette sur place. +33 6 84 76 38 01 https://fr-fr.facebook.com/fcsm.saintmihielfc.9 Stade Jean Matthieu Sentier de Haroncôte Saint-Mihiel

