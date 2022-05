Tournoi de Beach Soccer Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Tournoi de Beach Soccer Villers-sur-Mer, 30 juillet 2022, Villers-sur-Mer. Tournoi de Beach Soccer Près du club de plage Plage Villers-sur-Mer

2022-07-30 – 2022-07-30 Près du club de plage Plage

Villers-sur-Mer Calvados Un tournoi de Beach soccer mixte et convival ouvert à toutes les équipes.

Activités proposées entre deux matchs.

Equipes de 5 joueurs minimum et 5 remplaçants maximum.

Horaires à venir. Un tournoi de Beach soccer mixte et convival ouvert à toutes les équipes.

Activités proposées entre deux matchs.

Equipes de 5 joueurs minimum et 5 remplaçants maximum.

Horaires à venir. Un tournoi de Beach soccer mixte et convival ouvert à toutes les équipes.

Activités proposées entre deux matchs.

Equipes de 5 joueurs minimum et 5 remplaçants maximum.

Horaires à venir. Près du club de plage Plage Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Près du club de plage Plage Ville Villers-sur-Mer lieuville Près du club de plage Plage Villers-sur-Mer Departement Calvados

Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-sur-mer/

Tournoi de Beach Soccer Villers-sur-Mer 2022-07-30 was last modified: by Tournoi de Beach Soccer Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 30 juillet 2022 Calvados Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer Calvados