Concert pour la Paix Cathédrale de Bayeux Bayeux, dimanche 12 mai 2024.

Bayeux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 17:30:00

fin : 2024-05-12 19:00:00

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, ce concert a comme objectif de célébrer cet événement avec 200 choristes venus de différents pays (Allemagne, Angleterre, Belgique) différentes régions de France et de la Normandie à l’initiative de la Chorale de Ouistreham.

La 1ère partie sera accompagnée par le pianiste Noël Letertre.

Misatango est une messe chorale pour choeur mixte sur des sonorités de Tango. Elle est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Le compositeur introduit en outre l’instrument emblématique du tango : le bandonéon avec

Henry Lemarchand, soliste au côté d’un orchestre à cordes : #Lux (violons, alto, violoncelle et contrebasse) du piano , Martin Palmeri et de Marie Paule Bonnemason mezzo-soprano solo.

En 2013 la Misatango a été choisie pour rendre hommage à l’intronisation de l’ancien cardinal de Buenos Aires devenu le Pape François, en référence aux origines argentines de cet ancien danseur de Tango.

Cathédrale de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Bayeux Intercom