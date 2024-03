Les Franciscaines au galop Christiane Head-Maarek, la saga Head Les Franciscaines Deauville Deauville, dimanche 12 mai 2024.

Parmi les centaines d’anecdotes passionnantes qu’elle aime partager, Christiane a choisi de dévoiler ici un pan de l’histoire du Haras du Quesnay, domaine familial de la célèbre famille. Installée depuis des décennies en Normandie, au Haras du Quesnay, qui a même accueilli la reine Elisabeth II, la famille Head est au cœur d’une saga palpitante. Christiane partage ses souvenirs de famille, évoquant un vivier d’éleveurs, d’entraîneurs et de propriétaires de chevaux exceptionnels qui ont laissé leur marque dans le monde des courses.

Christiane Head-Maarek, connue dans le milieu équestre sous le nom de « Criquette », est au centre de la passionnante Saga Head. Fille du célèbre entraîneur Alec Head et sœur de Freddy, Christiane est devenue la première femme-entraîneuse à remporter trois fois le prix de l’Arc de Triomphe (1979, 2013 et 2014).

