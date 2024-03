Dozul’en Mai Dozulé, dimanche 12 mai 2024.

Dozul’en Mai Dozulé Calvados

Passez une journée conviviale et festive entre terroir et traditions, aux notes d’un groupe folklorique ! Défilé de calèches et tracteurs anciens, métiers d’art, concours de scieurs de bois, de dessin pour les enfants, et bien d’autres animations ! Buvette et restauration sur place. Début du défilé à 11h30 devant l’église.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Place du Monument et église

Dozulé 14430 Calvados Normandie

