Balade en voilier habitable sur le canal de Ouistreham Esplanade Eric Tabarly Ouistreham, lundi 13 mai 2024.

Balade en voilier habitable sur le canal de Ouistreham Esplanade Eric Tabarly Ouistreham Calvados

Le canal de Caen à la mer, un univers de biodiversité par excellence où les poissons de rivière cohabitent avec leurs cousins de la mer. Un bonheur pour les pêcheurs à la ligne et un régal pour les cormorans qui n’hésitent pas à piquer une tête pour s’offrir un petit fretin voire un bar! Embarquez à Ouistreham avec votre skipper, découvrez cet étonnant milieu naturel et ce site historique!

Accessible à tout âge. Durée: 1h30

Réservation obligatoire.

Autre suggestion: balade en mer en voilier avec skipper à Ouistreham

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 14:00:00

fin : 2024-05-13 15:30:00

Esplanade Eric Tabarly Bureau du port de plaisance

Ouistreham 14150 Calvados Normandie capcanalmer@gmail.com

