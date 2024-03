Tour de main | Papiers marbré, conte & musique La Sachette Saint-Gengoux-le-National, dimanche 7 avril 2024.

Tour de main | Papiers marbré, conte & musique La Sachette Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Une technique venue d’Orient présentée par Claire Guillot

Contes et musiques inspirés par ses papiers marbrés,

par Clémentine Jeannin et Francine Vidal.

Tour de main est une proposition qui relie les savoir-faire des

artisans et des artistes, la technique et l’émotionnel, l’expérience

et l’émerveillement, l’inattendu et le quotidien.

Pour cette édition 2024, rendez-vous à l’atelier de Claire Guillot

pour découvrir ses papiers marbrés. “La marbrure est à l’image

de l’univers. Très structurée au départ, le moindre geste lui donne

un tout autre visage.”.

En miroir de cette technique, qui a voyagé depuis l’Asie jusqu’à

l’Europe, Clémentine Jeannin et Francine Vidal ont concocté un

tour de contes musical qui évoque peintures, traces, et reflets.

Infos pratiques:

Pour tous à partir de 8 ans | Entrée prix libre

Prévoir 1h30 (visite de l’atelier et spectacle)

Réservation nécessaire (jauge limitée pour accueil de qualité)

Buvette et petite restauration sur place

Parking place de l’Arquebuse, puis belle promenade de 30 mn,

ou parking sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

La Sachette Atelier de Claire Guillot

Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@labelle-aventure.fr

