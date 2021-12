Tour de la Provence Arles, 12 février 2022, Arles.

Tour de la Provence Arles

2022-02-12 – 2022-02-12

Arles Bouches-du-Rhône

4 jours de course, 4 jours de défis, 4 jours qui vont piquer les jambes !

Le Grand départ de la 7ème édition se fera par un prologue à Berre l’Etang et fera étape le 12 février à Arles, avec un départ depuis l’amphithéâtre romain.Président de l’épreuve cycliste provençale, Pierre-Maurice Courtade ne cachait pas sa satisfaction, vendredi 4 juin 2021, après avoir signé avec le maire Patrick de Carolis un protocole faisant d’Arles une ville phare de cette compétition pour les quatre années à venir. Concrètement, Arles sera ville de départ d’une étape du Tour de La Provence 2022, puis sera le théâtre des arrivées finales lors des trois éditions suivantes.



« C’est un grand événement sportif et populaire qui ne s’était jamais arrêté à Arles, a souligné Patrick de Carolis. Or, nous voulons qu’Arles, déjà mondialement reconnue pour son patrimoine et son festival de la photo, le soit aussi pour sa dimension sportive, ses athlètes, ses exploits. » Des champions tels que Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, ou Julian Alaphilippe, étaient sur le podium de la course en 2021.

« Le Tour de France a la chance d’avoir Paris et les champs Elysées, le Tour de La Provence a la chance d’avoir Arles. »

+33 4 90 18 41 20

4 jours de course, 4 jours de défis, 4 jours qui vont piquer les jambes !

Le Grand départ de la 7ème édition se fera par un prologue à Berre l’Etang et fera étape le 12 février à Arles, avec un départ depuis l’amphithéâtre romain.Président de l’épreuve cycliste provençale, Pierre-Maurice Courtade ne cachait pas sa satisfaction, vendredi 4 juin 2021, après avoir signé avec le maire Patrick de Carolis un protocole faisant d’Arles une ville phare de cette compétition pour les quatre années à venir. Concrètement, Arles sera ville de départ d’une étape du Tour de La Provence 2022, puis sera le théâtre des arrivées finales lors des trois éditions suivantes.



« C’est un grand événement sportif et populaire qui ne s’était jamais arrêté à Arles, a souligné Patrick de Carolis. Or, nous voulons qu’Arles, déjà mondialement reconnue pour son patrimoine et son festival de la photo, le soit aussi pour sa dimension sportive, ses athlètes, ses exploits. » Des champions tels que Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, ou Julian Alaphilippe, étaient sur le podium de la course en 2021.

Arles

dernière mise à jour : 2021-12-20 par