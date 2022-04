Tour de la mirabelle Saint-Amarin Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

La 20ème édition est l'une des 3 épreuves internationales cyclistes dans la Région Grand Est. Le Tour de la Mirabelle c'est un peu le Tour de France en mini! 4 jours, 21 équipes, 126 coureurs, 200 bénévoles, 530 km de courses, 800 nuitées, 1 500 repas… voilà le Tour en quelques chiffres mais venez surtout vivre avec nous la joie du vainqueur, les cris du public à l'arrivée, les attaques dans les cols, les sprints massifs, la caravane qui passe… Rendez-vous à Saint-Amarin pour l'arrivée de l'étape 2. Une journée festive vous attendra.

