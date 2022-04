Too short Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Saint-Bonnet-en-Champsaur

Too short Saint-Bonnet-en-Champsaur, 16 juillet 2022, Saint-Bonnet-en-Champsaur. Too short Saint-Bonnet-en-Champsaur

2022-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-16

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes EUR Concert de Vintage Orchestra emmené par le trompettiste et compositeur Fabien Mary. L’un des meilleurs orchestres de jazz de la scène hexagonale, avec ses 17 musiciens, ouvre le bal pour une ouverture du festival de Chaillol classieuse et jubilatoire ! communication@festivaldechaillol.com +33 9 82 20 10 39 http://www.festivaldechaillol.com/ Saint-Bonnet-en-Champsaur

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur Autres Lieu Saint-Bonnet-en-Champsaur Adresse Ville Saint-Bonnet-en-Champsaur lieuville Saint-Bonnet-en-Champsaur Departement Hautes-Alpes

Too short Saint-Bonnet-en-Champsaur 2022-07-16 was last modified: by Too short Saint-Bonnet-en-Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 16 juillet 2022 Hautes-Alpes Saint-Bonnet-en-Champsaur

Saint-Bonnet-en-Champsaur Hautes-Alpes