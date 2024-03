Atelier L’être et la lettre. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, samedi 18 mai 2024.

Atelier L’être et la lettre. L’être et la lettre, c’est le nom de la série d’œuvres présentées dans l’exposition À mes pairs… où le plasticien Jean-Noël László célèbre des artistes qu’il considère comme ses pères. Samedi 18 mai, 18h30 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Sur réservation uniquement en ligne ou au 04 86 15 30 70, jauge très limitée.

À l’occasion de la Nuit des musées, la comédienne et metteuse en scène Cécile Brochoire de la Compagnie Chabraque et le plasticien Christophe Galleron vous invitent à (re)découvrir cette série avec une proposition inédite construite à partir des influences littéraires et graphiques de Jean-Noël László.

Cet atelier hybride mêlera des moments de pratique à la découverte de lettres écrites par des artistes chers à Jean-Noël László. Celles-ci deviendront ensuite le terrain de jeu d’un travail artistique inspiré de l’art postal (mail art).

Nos artistes d’un soir créeront un courrier imaginaire en investissant le support de la lettre et celui de son enveloppe. Ces correspondances, adressées à un destinataire mystère, transiteront par le réseau postal avant de revenir au musée où elles seront présentées pendant le mois de juin.

Jouer avec l’espace de créativité offert par l’enveloppe, choisir les mots, travailler l’adresse, détourner les usages typographiques, s’inscrire dans une volonté d’échange… tous les ingrédients du mail art seront réunis pour inventer de nouvelles passerelles entre l’être et la lettre.

Inscription obligatoire au 04 86 15 30 70 ou en ligne depuis le site internet du musée

Dès 12 ans

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue du maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Le Musée muséum départemental est l'unique musée de France des Hautes-Alpes. Au sein d'un bâtiment implanté au cœur du parc de la pépinière situé en face de la gare, se mêlent patrimoines et créations d'ici et d'ailleurs, collections permanentes et expositions temporaires.

Histoire naturelle, beaux-arts, archéologie, patrimoines alpins, créations contemporaines et collections de céramiques ; le musée expose des collections riches et multiples, visibles sur cinq niveaux et 2600m2 d’expositions. Que vous soyez amateurs d’art, férus d’histoire, passionnés de sciences naturelles ou simple curieux le Musée muséum est un lieu d’émerveillement pour tous ! Gare SNCF et parking gratuit à proximité

©UlrichTarlatt, Guillermo Deisler, Love-Box 2 mail art project, 33 participants, 1988, techniques diverses,. BnF. Est., don Jean-Noël László