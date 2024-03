Visite du domaine de Charance Domaine de Charance Gap, vendredi 31 mai 2024.

Visite du domaine de Charance Venez découvrir le domaine de Charance, son parc à l’anglaise, devant le château son jardin en terrasses (labellisé jardin remarquable) et sa vue panoranique. 31 mai – 2 juin Domaine de Charance gratuité pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Venez découvrir le domaine de Charance, son parc à l’anglaise, devant le château son jardin en terrasses (labellisé jardin remarquable) et sa vue panoranique.

Domaine de Charance domaine de Charance, Gap, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Charance est un domaine adossé à la montagne qui offre un panorama exceptionnel. Nature sauvage et nature apprivoisée s’y côtoient. Le jardin, organisé en 4 terrasses, met en scène les plantes de façon originale. Les roses anciennes sont présentes sur toutes les terrasses. Les pommiers d’ornement abritent le lavandin, l’hysope et les daphnés. Sur la dernière terrasse, les graminées dansent sur un parterre coloré d’echinops et de rosiers aux doux parfums, mêlés des lamiacées. L’eau est présente sur tout le jardin.

copyright Bernard Moralès Gratuité. Le jardin en terrasses est ouvert d’avril à fin octobre (9h-18h). Le domaine est ouvert toute l’année. Parking, y compris autocars. Buvette, aire de pique-nique aménagée. Anglais en saison estivale.

©ville de Gap