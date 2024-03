Visite du jardin du Lautaret Jardin du Lautaret Le Monêtier-les-Bains, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin du Lautaret Les 5 sens au jardin du Lautaret, qu'est-ce que c'est ? 1 et 2 juin Jardin du Lautaret

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les 5 sens au jardin du Lautaret, qu’est-ce que c’est ?

Bon déjà la VUE. Qu’elle est belle au Lautaret, en toute saison avec ses montagnes à 360°… et alors quand cet écrin naturel est magnifié par les collections de plantes dont les graines ont été récoltées dans le monde entier… On en prend plein les mirettes !

L’ODORAT. On ne vous apprend rien, ça sent meilleur dans un jardin qu’en pleine ville ;-)

Le GOÛT. Le jardin du Lautaret présente de nombreuses plantes utiles et comestibles. Attention, on goûte que si le ou la guide vous y invite, biensûr ! Affutez vos papilles, car on ne vous dira pas le nom des plantes avant de vous les faire goûter et il faudra deviner à quel autre aliment cela vous fait penser.

L’OUIE. Chant des oiseaux, clapotis de l’eau, bruissement des feuilles, petite faune qui se faufile entre les tiges des fleurs… Un ravissement pour les oreilles. On est tout de suite transporté au Paradis… Oui, oui, carrément !

Le TOUCHER. Dans notre musée à ciel ouvert, comme pour le goût, on ne touche que si on vous y autorise et on vous explique que certaines plantes ont des propriétés urticantes ou encore photosensibles ! Vous voilà prévenus :-)

Jardin du Lautaret col du Lautaret 05480 VILLAR D’ARENE Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 24 41 62 https://www.jardindulautaret.com https://linktr.ee/jardindulautaret Jardin ouvert à la visite, du 1er week-end de juin au 1er week-end de septembre inclus, tous les jours de 10h à 18h.

Départ des visites guidées 10h30, 14h30 et 16h.

Le jardin du Lautaret est l’un des plus beaux d’Europe !

Découvrez dans un écrin incroyable, 2 000 espèces de plantes d’altitude, présentées par origine géographique, milieux de vie, classification botanique et propriétés médicinales, toxiques ou alimentaires. Chaque pas vous mène à un nouveau continent, dans ce tour du monde botanique et onirique. Entouré de montagnes à 360°, cheminez entre cours d’eau, pontons, mares, milieux reconstitués, prairies naturelles, chalet historique, arbres centenaires, kiosque aux oiseaux… Jusqu’à arriver à cette vue unique sur la Meije qui se reflète dans l’eau d’un petit étang aux abords florissants.

En plus des visites guidées du jardin, de nombreuses animations sont programmées tout l’été. Concerts en plein air, balades contées, stages d’aquarelle botanique, ateliers, rencontres, conférences, visites des coulisses scientifiques.

Le jardin du Lautaret est un haut-lieu de la science qui fait de la science en hauts lieux. Laissez-vous conter cette histoire dans l’espace muséographique et en suivant les panneaux « découverte et sciences » disséminés dans le jardin. Les questionnements des expériences scientifiques menées au Lautaret sur la biodiversité, l’évolution des glaciers, le verdissement des Alpes, les changements climatique et des pratiques, les impacts sur les différents écosystèmes de montagne, n’auront plus de secret pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre découverte scientifique vous pouvez consulter les différentes activités proposées par le réseau NSE (nature science environnement) et piloté par le jardin du Lautaret. parking, transports publics au col du Lautaret

©Serge Aubert