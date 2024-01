Outdoormix Festival #10 Embrun, vendredi 17 mai 2024.

Outdoormix Festival #10 Embrun Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

Festival détonnant et original alliant sport extrême et culture musicale. Un mélange parfait entre des sportifs de haut niveau et les têtes d’affiches mondialement connues. L’Outdoormix c’est LE rendez-vous incontournable de Serre-Ponçon!

.

Plan d’eau

Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Outdoormix Festival #10 Embrun a été mis à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de Serre-Ponçon