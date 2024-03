Scénographier le musée. Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gap, samedi 18 mai 2024.

Scénographier le musée. Exposer aux publics, prendre en compte les conditions de présentation d’une œuvre dans un environnement donné… autant de problématiques que les élèves de terminale d’arts plastiques du lycée Dominiqu… Samedi 18 mai, 18h00 Musée muséum départemental des Hautes-Alpes Gratuit, en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:30:00+02:00

Exposer aux publics, prendre en compte les conditions de présentation d’une œuvre dans un environnement donné… autant de problématiques que les élèves de terminale d’arts plastiques du lycée Dominique Villars ont expérimentées.

En petits groupes, ils ont réalisé des maquettes présentant une nouvelle mise en espace (scénographie) sortie de leur imaginaire et conçue pour une œuvre de leur choix actuellement présentée au Musée muséum départemental.

Devant chacune d’elles, au gré de votre parcours dans les espaces de visite, ils vous présentent le fruit de leurs recherches et de leurs travaux.

Musée muséum départemental des Hautes-Alpes 6 avenue du maréchal Foch Gap Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Histoire naturelle, beaux-arts, archéologie, patrimoines alpins, créations contemporaines et collections de céramiques ; le musée expose des collections riches et multiples, visibles sur cinq niveaux et 2600m2 d’expositions. Que vous soyez amateurs d’art, férus d’histoire, passionnés de sciences naturelles ou simple curieux le Musée muséum est un lieu d’émerveillement pour tous ! Gare SNCF et parking gratuit à proximité

