Tim Dup – La course folle Mont-de-Marsan, 10 mars 2022, Mont-de-Marsan.

Tim Dup – La course folle Le Molière 9 Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 Le Molière 9 Place Charles de Gaulle

Mont-de-Marsan Landes

EUR 27 27 Chanson – 1h30 – Tout public

La course folle

Produit par le caféMusic’ avec le Théâtre de Gascogne­ ­

­

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit. L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis Mélancolie heureuse (2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté.

Chanson – 1h30 – Tout public

La course folle

Produit par le caféMusic’ avec le Théâtre de Gascogne­ ­

­

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit. L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis Mélancolie heureuse (2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté.

+33 6 19 04 14 85

Chanson – 1h30 – Tout public

La course folle

Produit par le caféMusic’ avec le Théâtre de Gascogne­ ­

­

La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours ! L’artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l’écrire et le composer. On le croit. L’album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés, pop’isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce timbre qui s’amuse et louvoie d’octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis Mélancolie heureuse (2017), pour oser jouer d’elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu du travail pour flirter les refrains avec légèreté.

Diane Sagnier

Le Molière 9 Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan

dernière mise à jour : 2021-11-05 par