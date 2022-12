[THÉÂTRE] Nuit Blanche Merville-Franceville-Plage, 3 février 2023, Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage.

La circulation n’est plus possible à cause de la neige. Des automobilistes sont bloqués de nuit sur l’autoroute à proximité de la maison de Louise et Jean. Ils vont être accueillis par le couple. Dans le cadre de la saison culturelle, la troupe d’amateurs Poulet cour ô jardin vous propose une comédie en 4 actes Nuit Blanche.

Réservation recommandée à la bibliothèque au Bord des Mots 02 31 24 27 70.

+33 2 31 24 21 83

