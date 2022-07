Théâtre : « Les hommes viennet de Mars, les femmes de Vénus » Dax, 22 novembre 2022, Dax.

Théâtre : « Les hommes viennet de Mars, les femmes de Vénus »

2022-11-22 20:30:00 – 2022-11-22

13 23 EUR En quoi hommes et femmes sont-ils différents ?

Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence. A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

Adaptation et mise en scène Paul Dewandre. Durée 1h15, dès 10 ans.

+33 5 58 56 86 86

En quoi hommes et femmes sont-ils différents ?

