SEREMANGE ERZANGE

THÉÂTRE – LES AMAZONES Théâtre Municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange

2022-01-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-01-23 19:30:00 19:30:00

Serémange-Erzange Moselle Le célibat à la quarantaine. Une liberté ? Un vrai choix ?

Trois égratignées de la vie, Annie, Micky et Martine, cohabitent chez cette dernière pour atténuer les effets angoissants d’une jachère à la moitié de leur vie. C’est le bonheur !… jusqu’au moment où débarque Guillaume, le fils d’une vieille copine, pour les vacances. Il va devenir la proie d’un safari d’invendues faisant voler en éclat la bonne entente qui règne dans la « roulotte des Amazones ».

billetterie@theatre-seremange.fr +33 3 82 57 15 85 http://theatre-seremange.fr/saison-2021-2022/les-amazones/

