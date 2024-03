BALADE À VÉLO Local Cyclo Club Freyming-Merlebach, samedi 6 avril 2024.

BALADE À VÉLO Local Cyclo Club Freyming-Merlebach Moselle

Samedi

Organisée par le Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach pour toute personne, non licenciée dans un club, souhaitant faire du vélo sur pistes ou chemins cyclables, personne seule ou famille disposant d’un vélo en bon état. Possibilité de louer un vélo à assistance éléctrique. Sortie de 30 km vers Pettie Rosselle et le Musée de la Mine. Thème maîtrise du vélo et parcourir une plus longue distance. Sur inscription. GratuitTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Local Cyclo Club 1 Rue du Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est cycloclubsaintebarbe@gmail.com

L’événement BALADE À VÉLO Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2024-03-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH