TROC DE GRAINES ET VIDE-DRESSING Phalsbourg, samedi 27 avril 2024.

Troc de graines et vide-dressing au Cotylédon. C’est le moment de faire le point sur vos stocks de graines et faire le tri dans vos armoires ! De petits pliages en papier recyclé sont mis à disposition pour composer vos sachets. Apportez ce que vous avez en trop dans vos stocks de semences et dans votre dressing pour la nouvelle saison. Repartez avec le petit truc qui égaiera votre jardin et/ou votre garde-robe, ou pas. Vide-dressing sur inscription uniquement. Chaque participant repart avec ce qui n’est pas donné / troqué.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

1 rue du Maréchal Foch

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est contact@lecotyledon.fr

