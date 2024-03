SPECTACLE DE GÉRARD L’ALSACIEN Sarrebourg, samedi 27 avril 2024.

SPECTACLE DE GÉRARD L’ALSACIEN Sarrebourg Moselle

Samedi

Gérard l’Alsacien est de route à Sarrebourg pour son one man show « Lâchez vos Zygomatiques » !

Ce spectacle est en français ! Un bar et une buvette sur trouveront sur place.

La billetterie est ouverte à l’Espace culturel E. Leclerc de Sarrebourg et sur Helloasso.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 22:30:00

Place du Marché salle des fêtes

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est assolisy@gmail.com

L’événement SPECTACLE DE GÉRARD L’ALSACIEN Sarrebourg a été mis à jour le 2024-02-28 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG