JC ET VB Nilvange, samedi 27 avril 2024.

JC ET VB Nilvange Moselle

Samedi

JC & VB est un duo Blues, Funk, Rock aux covers divers et aux sonorités 60’s & 70’s. Le groupe revisite et personnalise des titres d’artistes comme Staples singers, Mavis staples, Muddy waters, Prince, Robert Johnson etc …

Un voyage rythmé aux sons d’une grosse caisse et d’une guitare acoustique, aux timbres de voix Soul & Blues, le tout dans une ambiance de joie et de bonne humeur.Tout public

5 EUR.

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

