SPECTACLE LES MYSTÈRES DE L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE Phalsbourg, samedi 27 avril 2024.

Samedi

« Le professeur Boris Bouldanof, éminent vulgarisateur scientifique quelque peu mégalomane, et Brigitte Deterrain, sa doctorante de choc, s’attaquent aux mystères insondables de l’équilibre alimentaire… Grâce à eux, vous découvrirez le fonctionnement du système digestif, le rôle du foie et du pancréas, et peut être quelques réponses à ces questions existentielles À quoi reconnait ont un sucre rapide d’un lent sans courir après ? Où trouver des fibres sans être obligé de manger son pantalon ? De quelle planète vient Oméga 3 ? Mais surtout, ils répondront à la vraie question que tout le monde se pose Que manger au p’tit dej’ pour vivre longtemps, riche, beau, célèbre en bonne santé ? »

Durée 1h. Dès 7 ans. Sur inscription. Un spectacle de la compagnie Collaps’art, offert par le département dans le cadre de l’événement départemental Lire en Fête.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 15:30:00

2 rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est mediatheque@phalsbourg.fr

