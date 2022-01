Théâtre d’Improvisation Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Théâtre d’Improvisation Dax, 29 janvier 2022, Dax. Théâtre d’Improvisation Rue du foyer Foyer rural Dax

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29 23:30:00 Rue du foyer Foyer rural

Dax Landes 5 5 EUR Match interne organisé par les Keskonfé. Match interne organisé par les Keskonfé. +33 6 81 54 42 81 Match interne organisé par les Keskonfé. @keskonfé

Rue du foyer Foyer rural Dax

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Rue du foyer Foyer rural Ville Dax lieuville Rue du foyer Foyer rural Dax

Dax Dax https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/