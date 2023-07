CŒUR SANS ÉCHO Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Paris, 28 mars 2024, Paris.

CŒUR SANS ÉCHO 28 mars – 7 avril 2024 Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Payant, sur réservation

Création sur les poèmes les plus puissants de Lorca qui accèdent à l’universel dans sa force de vie et de contraste, les grandes émotions et étapes de l’existence, leurs appels aux éléments naturels et cosmogoniques et leur dimension mythique. Ils participent tous aux différentes douleurs obligatoires et nécessaires qui forgent notre grande « désillusion », mais sans amertume véritable puisque l’écriture de Lorca chante l’éveil total des sens, le mystère et la puissance de la vie, sa poésie.

Textes de Federico García Lorca en Espagnol et en Français

Auteur Federico García Lorca

Traduction Yves Véquaud

Mise en scène et interprétation Jean Leloup

Chorégraphies flamencas Patricio Martin

Costumes Val Basin-Marécat et Sarah Lormant

Création vidéo et animation Eva Escobar

Création et composition musicale Silvère Wong

Guitare flamenca Silvère Wong ou Naike Ponce

Le dispositif scénique ne permet malheureusement pas d’accueillir les retardataires.

Durée : 1h20

Du 28 mars au 7 avril 2024

Du jeudi au samedi à 21h

Samedi et dimanche à 16h30

Tout public à partir de 8 ans

Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris Paris 75012 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.forumsirius.fr/orion/EpeeBois.phtml?spec=531 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:20:00+01:00

2024-04-07T16:30:00+02:00 – 2024-04-07T17:50:00+02:00

Federico García Lorca