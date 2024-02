Sur les traces d’Odette du Puigaudeau : rencontre avec Monique Vérité Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h30 à 16h30

.Tout public. gratuit

Dessinatrice, journaliste, écrivaine, exploratrice et ethnologue : découvrez les mille et une vies d’Odette du Puigaudeau (1894-1991), de sa Bretagne natale au désert de Mauritanie, en passant par le Collège de France, les ateliers Jeanne Lanvin et des bateaux de pêche.

Odette du Puigaudeau est née à Saint Nazaire le 20 juillet 1894. Descendante d’armateurs nantais et de marins dunkerquois, elle est la fille du peintre postimpressionniste, Ferdinand du Puigaudeau.

Elle est, tour à tour, aquarelliste de papillons, de faune et de flore marines, dessinatrice dans les laboratoires du Collège de France, styliste chez Jeanne Lanvin. Inscrite maritime, elle embarque sur des sinagots et des thoniers bretons. Elle publie des reportages sur ses sorties en mer, sur les modes de vie dans la presqu’île guérandaise et les îles du Ponant.

En 1934, commence la « Belle Aventure » quand, accompagnée de son amie Marion Sénones, elle se lance « pieds nus à travers la Mauritanie » (titre de son premier récit de voyage). C’est une révélation et une expérience véritablement fondatrice.

Tout en restant fidèle à ses racines bretonnes, Odette du Puigaudeau consacrera dès lors sa vie à cet espace de l’Ouest saharien : vie d’aventure au temps des derniers rezzous, puis vie scientifique, littéraire et militante, tournée tout entière vers le peuple maure. 15 000 km à dos de chameau, accomplis au cours de trois longues méharées entre les années 1930 et 1950, huit ouvrages et plus d’une centaine d’articles publiés.

Monique Vérité, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, s’est très tôt intéressée au Sahara et à ses confins. De retour d’un périple en Mauritanie en 1985, elle rencontre à Rabat Odette du Puigaudeau. Il s’en suit des visites régulières et s’instaurent des liens de confiance et d’amitié. Elle s’emploie à la réédition de ses livres et écrit une biographie qui fait autorité (« Odette du Puigaudeau, une Bretonne au désert », Petite Biblio Payot, Nouv. Ed., 2021). Par ailleurs, elle vient de faire paraître, en 2023, chez Locus Solus, « Odette du Puigaudeau et la Bretagne ».

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013

Contact : +33153827677 bmd@paris.fr

Monique Vérité 1934 départ pour Chinguetti