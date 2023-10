L’art du silence de Maurizius Staerkle-Drux (2022 – 1h30) Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris, 27 avril 2024, Paris.

L’art du silence de Maurizius Staerkle-Drux (2022 – 1h30) Samedi 27 avril 2024, 18h00 Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Entrée libre. Participation proposée : 5 euros

Ce documentaire retrace le parcours exceptionnel de Marceau, qui a su allier créativité et engagement, pour devenir un des artistes les plus influents de son temps.

Connu pour son personnage tragi-comique Bip, Marceau a caché pendant des années son passé tragique de résistant français ayant risqué sa vie pour sauver des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, en les aidant à franchir la frontière suisse en silence grâce à des gestes et des mimes.

Une histoire inspirante et émouvante, qui rend hommage à son héritage.

Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 32 rue Saint Yves 75014 Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T18:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

