À la portée de l’IA Bibliothèque Vaugirard Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit

01 48 28 77 42

Bibliotheque.vaugirard@paris.fr

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE: ATELIER EXPLORADÔME

Depuis une quarantaine d’années, le thème de

l’intelligence artificielle occupe une place prépondérante dans notre

imaginaire collectif. S’il nous est familier par le biais d’œuvres culturelles,

ces dernières ont très souvent proposé des visions bien éloignées de ce qui se

cache réellement derrière ce terme. Que sont les intelligences artificielles ?

Au-delà de nos regards fantasmés, en quoi consiste leur fonctionnement réel ?

Comment et sur quels domaines peuvent-elles nous assister aujourd’hui et demain

?

Autant de questions que se propose d’aborder cet

atelier à travers un ensemble d’activités, visant à découvrir et interagir avec

des intelligences artificielles. Au cours de l’atelier, les participant·e·s

seront amené·es à entrainer l’une d’entre elle pour la rendre fonctionnelle,

permettant d’ouvrir une réflexion collective autour des applications de l’IA.

Le discours des médiateur·rice·s et les expériences

sont adaptés à l’âge et au niveau des participant·e·s.

