ANABEL CAFE DE LA DANSE Paris, samedi 27 avril 2024.

Anabel écrit et chante sa détermination sans faille pour atteindre son but, et les angoisses qui accompagnent souvent les grandes ambitions amoureuses ou artistiques. D’un talent rare et d’une élégance à couper le souffle, Anabel est définitivement une artiste à suivre.Son morceau « Faux semblants », qui comptabilise aujourd’hui plus de 1 300 000 streams, a été plus que salué par la critique lors des Francofolies de La Rochelle en juillet 2021.En avril dernier, l’artiste donnait son premier concert parisien aux Etoiles. Une date SOLD OUT. Après avoir captivé le public lors des 1ères parties de Matt Pokora et Slimane sur leurs tournées respectives, Anabel revient pour un nouveau concert solo. Rendez-vous au Café de la Danse à Paris le 27 avril prochain. Ne manquez pas Anabel en live.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75