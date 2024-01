37ème FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX Adidas Arena – Paris Paris, samedi 27 avril 2024.

37ème FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX ADIDAS ARENA – PARIS Samedi 27 avril 2024, venez assister au 37ème Festival des Arts Martiaux, qui réunira les plus grandes stars et champions mondiaux d’arts martiaux et de sports de combat, dans la nouvelle enceinte pour les Jeux Olympiques : L’Adidas ArenaUn rendez-vous familial à ne pas manquer !Sumo, Kung Fu, MMA, self défense, sabre coréen, Karaté, Jiu Jitsu Brésilien, des combats aux règles inédites ainsi que bien d’autres surprises vous attendent.Venez découvrir le meilleur des arts martiaux et sports de combat.Plus de 300 démonstrateurs réaliseront pour vous un spectacle de folie !Prêts ? Hajime !

Tarif : 29.00 – 77.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:45

Adidas Arena – Paris BOULEVARD NEY 75018 Paris 75