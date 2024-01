CÉLINE PART EN LIVE THEATRE DE LA TOUR EIFFEL Paris, jeudi 28 mars 2024.

CÉLINE PART EN LIVEUn spectacle très glamour et truffé d’humour dans lequel le public pourra fredonner les plus grands titres en français et en anglais de la diva québécoise de Pour que tu m’aimes encore à J’irai où tu iras, Destin, I’m alive et encore bien d’autres.Un show de performances vocales interprété par le finaliste de La France à un incroyable talent , Sébastien Costic, qui a incarné Céline Dion pendant un an, au célèbre Westgate Casino de Las Vegas.Textes et dialogues : Sébastien CosticMise en scène et chorégraphie : Mau et Arinella Cie.Production : Stradius Prod/Nicolas GARRY

Tarif : 20.00 – 43.70 euros.

Début : 2024-03-28 à 19:00

THEATRE DE LA TOUR EIFFEL 4 Square Rapp 75007 Paris 75