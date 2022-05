Tea-time à la ferme des ânes Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Peyrat-le-Château Haute-Vienne Peyrat-le-Château Rdv à 15h, à la ferme des Ânes, à Champseau. Rens : 05 55 69 41 43 Les ânes de Vassivière vous ouvrent leur porte. Pour un moment gourmand, choissisez votre boisson et votre pâtisserie. Dégustez-les au jardin : curieux comme ils sont, les ânes viennent au plus près et c’est une excellente occasion de faire leur connaissance, de les câliner et de poser toutes vos questions à Olivier… Rdv à 15h, à la ferme des Ânes, à Champseau. Rens : 05 55 69 41 43 Peyrat-le-Château

