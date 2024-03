TCHEKHOV BAZAR Zèbre Albert Albert, vendredi 29 mars 2024.

TCHEKHOV BAZAR Théâtre participatif Vendredi 29 mars, 20h00 Zèbre Albert Dès 8 ans – 10€ / 6€ / 25€

Tchekhov Bazar, c’est quoi ? C’est le choix entre 17 pièces, 2 lieux, 4 personnages, 2 ambiances musicales, pour arriver à une seule combinaison possible de mise en scène, la vôtre.

Et oui car dans Tchekhov Bazar, le metteur en scène, c’est vous !

À partir des pièces de l’auteur Anton Tchekhov, venez créer votre propre spectacle et vous offrir le luxe d’assister à une représentation unique en son genre !

Alors, à vous de mettre en ordre ce joyeux bazar… ou pas ! Ce spectacle est l’occasion de bousculer la place du spectateur et de l’inviter lui aussi à « jouer son rôle ».

Interprétation : Caroline Corme, Vincent Do Cruzeiro, Nora Gambet, Grégory Ghezzi

Zèbre Albert
7 avenue de la République
80300 ALBERT
Albert
80300
Somme
Hauts-de-France