Concert Zero Gr4vity Amiens, samedi 27 avril 2024.

Concert Zero Gr4vity Amiens Somme

Zero Gr4vity est un projet électro-ambient incarné par Johann Guillon, membre fondateur et multi-instrumentiste du mythique groupe EZ3kiel. Inspiré d’artistes prodiges comme John Hopkins, Max Cooper, Niels Frahm ou encore Richie Hawtin, la musique de Zero Gr4vity se caractérise par une approche envoûtante, à la fois sombre et lumineuse, d’une musique électronique organique et onirique.

Entre ses projets avec différents artistes, sa passion pour l’art numérique qu’il partage avec Yann Nguema (vidéaste et graphiste d’EZ3kiel) pour lequel il compose la musique de ses mappings et ses installations multimédia et les heures passées à digger de la musique électronique, Johann prend le large à bord d’un voilier pour trouver de nouvelles inspirations. C’est en plongeant en mer qu’il devient fasciné par les modifications de ses perceptions sensorielles sous l’eau. Ces résonances, combinées aux vibrations des vagues sur le bateau, vont pousser l’artiste à développer une nouvelle approche de la musique électronique.

Sorti chez Slab Note, label techno adossé à la maison de disque Jarring Effects, son premier album;

Une très légère oscillation vous plongera dans un océan vaporeux qui alterne entre phases de puissance et envolées mystiques, une sorte de techno aquatique.

FB https://www.facebook.com/zerogr4vity

IG https://www.instagram.com/zer0_gr4vity_music/ @zer0_gr4vity_music

————————–

Trossed est un producteur de musique électronique basé à Amiens. Influencé par l’électro et le breakbeat des années 90 de Détroit il a su trouver son identité sonore a travers des rythmes break ravageurs et des basslines efficaces, le tout agrémenté de sonorités hypnotiques et envoûtantes. Préparé vous pour un voyage sonore dans son univers mystérieux et entêtant !

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

————————–

Pour information, le nombre de places est limité à 170 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

L’événement Concert Zero Gr4vity Amiens a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS