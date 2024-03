SORTIES NATURE / PAYSAGES DE LA SOMME Découverte embarquée des hortillonnages Amiens, dimanche 28 avril 2024.

SORTIES NATURE / PAYSAGES DE LA SOMME Découverte embarquée des hortillonnages Amiens Somme

FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE

Embarqués à bord d’une petite barque, confortable, légère et donc très mobile, vous découvrirez les Hortillonnages d’Amiens, hors des sentiers battus, dans un cadre intimiste et chaleureux.

Les Hortillonnages sont encore aujourd’hui marqués par leur histoire. On peut y voir en s’y promenant les traces de son façonnement passé et présent.

De même, vous pourrez rencontrer la faune de cette réserve urbaine, extrêmement riche et variée. Foulques, grèbes huppés, cygnes mais aussi bouvreuils, pic-verts, martin pêcheurs et plusieurs dizaines d’autres espèces d’oiseaux peuplent ces lieux et l’animent de leurs chants. Peut-être apercevrez vous, au détour d’un fossé, un rat musqué tentant de se frayer un chemin dans une berge, ou bien un goujon remontant le courant au milieu des alevins, éclairé par le soleil qui transperce les eaux douces et claires des rieux.

Les balais fleuris de couleur se dérouleront sous vos yeux. Tantôt faits d’arums, d’hostas et de digitales, tantôt de fuschias ou de géraniums, soignés par la main verte et passionnée des jardiniers du marais, ils sont à tout moment sublimés par une toile de verdure composée de saules, de peupliers, d’aulnes.

Votre guide vous partagera tous les secrets de ces lieux uniques.

Spécifications

Accessible aux personnes à mobilité réduite, Accessible aux personnes déficients auditifs, Accessible aux personnes déficients visuels, Bébé en porte-bébé accepté, Chien tenu en laisse autorisé, Poussette autorisée, Sortie bilingue

* Niveau 1 — Aucune difficulté Idéal à faire en famille avec jeunes enfants

Réservation en ligne 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 10:00:00

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

L’événement SORTIES NATURE / PAYSAGES DE LA SOMME Découverte embarquée des hortillonnages Amiens a été mis à jour le 2024-03-15 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS