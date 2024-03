Sortie nature / L’Homme et la nature Des plantes et des hommes: visite insolite d’un jardin remarquable Amiens, samedi 27 avril 2024.

NOUVEAUTÉ / FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE

Un cimetière bi-centenaire classé jardin remarquable: une flore riche, une faune étonnante dans un lieu chargé d’Histoire(s): venez découvrir le cimetière de La Madeleine, les arbres et les personnalités qui l’habitent, et bien sûr les usages des plantes, les histoires et les légendes. Un lieu plein de surprises…

À prévoir

Chaussures et tenue adaptées. La sortie se déroule dans un cimetière: merci de respecter le calme et l’esprit du lieu.

Spécifications

Bébé en porte-bébé accepté, Poussette autorisée, Sortie bilingue

* Niveau 1 — Aucune difficulté Idéal à faire en famille avec jeunes enfants

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

