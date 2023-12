Cet évènement est passé Comptage « oiseaux des jardins » Boulevard de la République Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Somme Comptage « oiseaux des jardins » Boulevard de la République Abbeville, 27 janvier 2023, Abbeville. Abbeville Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 11:30:00 . Coordonné par la LPO, cet évènement est l’occasion parfaite pour apprendre à reconnaître les oiseaux « des mangeoires ». Je vous partages mes conseils et astuces pour reconnaître et bien nourrir vos invités à plumes ! 0 .

Boulevard de la République

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT DE LA BAIE DE SOMME Détails Catégories d’Évènement: ABBEVILLE, Somme Autres Code postal 80100 Lieu Boulevard de la République Adresse Boulevard de la République Ville Abbeville Departement Somme Lieu Ville Boulevard de la République Abbeville Latitude 50.11228 Longitude 1.8333 latitude longitude 50.11228;1.8333

Boulevard de la République Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville/