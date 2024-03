5 jours dans la nature pour 15 aventuriers de Rosalie Domaine du Lieu Dieu Beauchamps, lundi 29 avril 2024.

5 jours dans la nature pour 15 aventuriers de Rosalie dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril et 3 mai Domaine du Lieu Dieu 25€ et AVE si le quotient familial est inférieur à 600€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T08:30:00+02:00 – 2024-04-29T09:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T18:30:00+02:00 – 2024-05-03T19:00:00+02:00

Ce séjour apprenant permettra à chacun des 15 aventuriers âgés de 6 à 10 ans de sortir du quartier Argentine pour découvrir un nouvel environnement en pleine nature à Lieu Dieu près de Beauchamps dans la Somme.

Notre gîte de 30 personnes nous permettra de réserver des lieux spécifiques pour les temps apprenants avec suffisamment d’espace pour chacun des enfants.

Les enfants munis de charlottes et de gants alimentaires participeront par petits groupes à la préparation d’une partie de chaque repas.

Ils participeront aussi à la mise de table et au rangement de la vaisselle.

Chaque matin et chaque après-midi, les enfants participeront à des activités nature : découverte et soins des poneys et un peu de manège à l’aide de personnel diplômé du domaine de Lieu Dieu, initiation à la pêche à la ligne et découverte de l’écosystème d’un étang encadrés par une personne formée du domaine, initiation et pratique du tir à l’arc et autres sports de plein air en toute sécurité encadrés par une personne formée du domaine et les animateurs.

Nous irons voir les phoques dans la baie de Somme et visiterons le château de Rambures pour nous imprégner de l’histoire de ce lieu.

Chaque découverte et activité nouvelle fera l’objet d’un temps de reprise personnelle pour que chaque enfant note sa découverte dans son journal de bord et en début de veillée, nous aurons aussi des temps de partages collectifs de découvertes avec l’ensemble du groupe. Chaque découverte sera consignée sous la forme de phrase, de dessin, d’herbier dans le carnet de bord par chaque enfant et avec l’aide de leurs animateurs, ils feront des liens avec ce qu’ils ont appris à l’école.

Durant les temps apprenants de 17h à 18h30, nous personnaliserons l’accompagnement scolaire en nous appuyant sur les bilans de compétences fournis aux parents par l’école fréquentée par leur enfant. Nous valoriserons ainsi les connaissances et compétences acquises : soin des poneys, équitation et tir à l’arc, deux disciplines olympiques, pêche à la ligne, molky et autres jeux de plein air et visite du château de Rambures, observation de la faune et la flore et bien plus encore tout en les reliant avec leurs apprentissages scolaires autant de fois que cela sera possible.

Les veillées s’appuieront sur le thème nature de chaque jour Les enfants sont issus de deux groupes accompagnés depuis septembre 2024 dans le cadre du projet CLAS porté par L’Association Rosalie en lien avec la Cité éducative Argentine de Beauvais.

sport de nature tir à l’arc

Chainez Zouhair Association Rosalie