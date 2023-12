Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault Catégories d’Évènement: Ault

Début : 2024-04-29 10:30:00

fin : 2024-04-29 13:00:00 . Avec les arbres dépouillés de leur feuillage, c’est la meilleures occasion de pouvoir les apercevoir les oiseaux se nourrir, chanter… pic vert, pic épeiche, sitelle, roitelet, mésanges,… De plus, le froid a amené quelques espèces du Nord venues dans ce lieu bien abrité, mésange noire, mésange boréale …. Au retour du printemps les chants sont plus forts, pour un besoin bien naturel … Tout ceci dans le cadre merveilleux de la forêt primaire du Bois de Cise. Visite guidée de 2 km, et sur réservation auprès du guide. 12 . Ault 80460 Somme Hauts-de-France

