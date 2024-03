Festival de l’oiseau et de la nature Les petits explorateurs de la Nature… Eveil aux plantes près du Hâble d’Ault. Ault, samedi 20 avril 2024.

Près de la mer…des plantes… des saveurs, des odeurs et des embruns, du sel et du vent…des galets et des fleurs…

Explorez le bord de mer lors d’un atelier avec les enfants pour découvrir les plantes du littoral.

On dessinera et on regardera ; nous observerons à souhait…ensemble…

2.5 Km A partir de 6 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-28 15:30:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

